Полностью восстановить сгоревший весной собор Парижской Богоматери возможно не удастся.

Это допускает настоятель Нотр-Дам де Пари Патрик Шове. В интервью АР он оценил шансы на спасение сооружения в 50%. Священнослужитель сообщил, что восстановительные работы начнутся не ранее 2021 года. Шове считает, что ремонт необходимо проводить в течение трех лет, чтобы здание вновь стало безопасным для посещения.
2019-12-26T03:12:00+03:00
2019-12-26T03:13:24+03:00
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03:12, 26 декабря 2019
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