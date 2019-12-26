Полностью восстановить сгоревший весной собор Парижской Богоматери возможно не удастся.

Это допускает настоятель Нотр-Дам де Пари Патрик Шове. В интервью АР он оценил шансы на спасение сооружения в 50%. Священнослужитель сообщил, что восстановительные работы начнутся не ранее 2021 года. Шове считает, что ремонт необходимо проводить в течение трех лет, чтобы здание вновь стало безопасным для посещения.