Бывший замминистра связи Алексей Солдатов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

По сведениям «Медузы», его обвиняют в переносе около полумиллиона IP-адресов из Российского НИИ развития общественных сетей в чешскую компанию, совладельцем которой он является. Солдатов отправлен под домашний арест. Эксперты называют Солдатова одним из основателей Рунета