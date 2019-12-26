Бывший замминистра связи Алексей Солдатов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

По сведениям «Медузы», его обвиняют в переносе около полумиллиона IP-адресов из Российского НИИ развития общественных сетей в чешскую компанию, совладельцем которой он является. Солдатов отправлен под домашний арест. Эксперты называют Солдатова одним из основателей Рунета
2019-12-26T03:09:00+03:00
2019-12-26T03:10:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2560679-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:09, 26 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..