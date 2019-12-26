В Перми полиция приостановила уголовное дело против сотрудников местного «Мемориала».

Им было предъявлено обвинение в незаконной вырубке лесных насаждений при благоустройстве памятника репрессированным литовцам и полякам. Как пишет у себя в телеграм-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, участники экспедиции «Мемориала» начали благоустройство территории уже после вырубки. что подтвердили и в Минлесхозе. В октябре в рамках этого дела в офисе организации прошли обыски. В том же месяце суд оштрафовал пермский «Мемориал» и его главу на 200 и 50 тысяч рублей по статье о самовольном занятии лесных участков.
2019-12-26T03:08:00+03:00
2019-12-26T03:09:09+03:00
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03:08, 26 декабря 2019
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