Глава ВТБ Андрей Костин впервые прокомментировал расследование ФБК о нем и телеведущей Наиле Аскер-заде.

В беседе с ВВС, он сказал, что посмотрит, какие действия предпринять на этот счет. Говоря о расследовании ФБК, Костин сказал, что работа Навального — бросать грязь и на этом наживать свой капитал. ФБК утверждает, что Наиля Акер-заде, предположительно, пользуется самолетом стоимостью 60 миллионов долларов и яхтой за 62 миллиона и что это стало возможным из-за близких отношений тележурналистки с Костиным.
2019-12-26T03:06:00+03:00
2019-12-26T03:07:31+03:00
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03:06, 26 декабря 2019
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