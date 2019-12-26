Глава ВТБ Андрей Костин впервые прокомментировал расследование ФБК о нем и телеведущей Наиле Аскер-заде.

В беседе с ВВС, он сказал, что посмотрит, какие действия предпринять на этот счет. Говоря о расследовании ФБК, Костин сказал, что работа Навального — бросать грязь и на этом наживать свой капитал. ФБК утверждает, что Наиля Акер-заде, предположительно, пользуется самолетом стоимостью 60 миллионов долларов и яхтой за 62 миллиона и что это стало возможным из-за близких отношений тележурналистки с Костиным.