Михаил Гуцериев утверждает, что Forbes извинился перед ним за публикацию о долгах миллиардера.

Об этом сам бизнесмен рассказал «Русской службе Би-би-си». Между тем, директор Forbes по маркетингу Дмитрий Озман рассказал изданию, что редакция никаких извинений Гуцериеву не приносила. Он напомнил, что Forbes и Гуцериев заключили досудебное соглашение и отказались от взаимных претензий, но деталей сделки не уточнил.