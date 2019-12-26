Михаил Гуцериев утверждает, что Forbes извинился перед ним за публикацию о долгах миллиардера.

Об этом сам бизнесмен рассказал «Русской службе Би-би-си». Между тем, директор Forbes по маркетингу Дмитрий Озман рассказал изданию, что редакция никаких извинений Гуцериеву не приносила. Он напомнил, что Forbes и Гуцериев заключили досудебное соглашение и отказались от взаимных претензий, но деталей сделки не уточнил.
2019-12-26T03:05:00+03:00
2019-12-26T03:06:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2560673-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:05, 26 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..