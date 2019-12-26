Эффект от сделки по сокращению добычи ОПЕК+ превышает 6 трлн рублей за три года.

Об этом РБК сообщил министр энергетики России Александр Новак. Российский министр не исключил, что в дальнейшем наша страна может увеличить добычу в рамках сделки, если на рынке возникнет дополнительный спрос.
2019-12-26T02:14:00+03:00
2019-12-26T03:04:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:14, 26 декабря 2019
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