Россияне в среднем планируют потратить на празднование Нового года 10,5 тыс. руб.

Это показывает исследование ВЦИОМ. Расходы на праздник сократились более чем на 3 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом. Как отмечает ТАСС, большую часть денег россияне планируют потратить на подарки и на новогодний стол, а также на походы в театр, ресторан и детскую елку.