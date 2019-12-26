Россияне в среднем планируют потратить на празднование Нового года 10,5 тыс. руб.

Это показывает исследование ВЦИОМ. Расходы на праздник сократились более чем на 3 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом. Как отмечает ТАСС, большую часть денег россияне планируют потратить на подарки и на новогодний стол, а также на походы в театр, ресторан и детскую елку.
2019-12-26T02:12:00+03:00
2019-12-26T02:13:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 26 декабря 2019
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