Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы.

Как рассказал на итоговом заседании министр экономразвития Максим Орешкин, в перечень включены ВТБ, «Совкомфлот», морские торговые порты в Новороссийске и Махачкале, а также Кизлярский коньячный завод, «Росспиртпром» и «Алмазювелирэкспорт».
2019-12-26T02:09:00+03:00
2019-12-26T02:10:38+03:00
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02:09, 26 декабря 2019
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