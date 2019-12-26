Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы.

Как рассказал на итоговом заседании министр экономразвития Максим Орешкин, в перечень включены ВТБ, «Совкомфлот», морские торговые порты в Новороссийске и Махачкале, а также Кизлярский коньячный завод, «Росспиртпром» и «Алмазювелирэкспорт».