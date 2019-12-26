СК снова отказался возбуждать уголовное дело против журналистки Аллы Константиновой и заключенного Рубена Погосяна.

Привлечь их к уголовной ответственности за клевету требовал бывший начальник ИК-9 Иван Савельев из-за статьи о пытках в вверенном ему исправительном учреждении в Петрозаводске. По результатам внутренних проверок Савельев был отстранен от работы в ИК-9. По сведениям «Медиазоны», он переведен в Медвежьегорск начальником тюремной больницы.
2019-12-26T02:07:00+03:00
2019-12-26T02:07:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2560661-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:07, 26 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..