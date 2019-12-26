СК снова отказался возбуждать уголовное дело против журналистки Аллы Константиновой и заключенного Рубена Погосяна.

Привлечь их к уголовной ответственности за клевету требовал бывший начальник ИК-9 Иван Савельев из-за статьи о пытках в вверенном ему исправительном учреждении в Петрозаводске. По результатам внутренних проверок Савельев был отстранен от работы в ИК-9. По сведениям «Медиазоны», он переведен в Медвежьегорск начальником тюремной больницы.