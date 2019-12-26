Столичная полиция нагрянула с обыском к писателю-фантасту Александру Конторовичу.

Как передает РИА, в его квартире на Мосфильмовской улице найдены и изъяты восемь предметов, похожих на боевые осколочные гранаты. Они отправлены на экспертизу. В столичном управлении МВД причины обыска не комментировали. Ничего не известно и о подозрениях в отношении писателя.
2019-12-26T02:05:00+03:00
2019-12-26T02:06:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 26 декабря 2019
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