Столичная полиция нагрянула с обыском к писателю-фантасту Александру Конторовичу.

Как передает РИА, в его квартире на Мосфильмовской улице найдены и изъяты восемь предметов, похожих на боевые осколочные гранаты. Они отправлены на экспертизу. В столичном управлении МВД причины обыска не комментировали. Ничего не известно и о подозрениях в отношении писателя.