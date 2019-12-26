Российско-украинские договоренности по газу могут быть готовы к подписанию к этим выходным.

Во всяком случае, этого ожидают в Минэнерго России. Как сказал РБК министр энергетики Александр Новак, последние несколько недель «Газпром», «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины» интенсивно работали над этим документом. Новак также отметил, что Россия готова рассмотреть возможность участия в финансировании модернизации украинской газотранспортной системы при соответствующем запросе со стороны Киева, но этот вопрос пока не обсуждался.
2019-12-26T01:18:00+03:00
2019-12-26T02:05:07+03:00
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01:18, 26 декабря 2019
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