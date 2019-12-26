Главой переходного правительства Ирака сегодня, как ожидается, будет назначен Асаад аль-Идани.

Как передает телеканал Al Hadath, президент страны Бархам Салех утвердит кандидатуру губернатора провинции Басра, предложенную парламентским альянсом «Аль-Бинаа». Сегодня же аль-Идани будет поручено сформировать кабинет министров. Альянс «Аль-Бинаа» подтвердил свое парламентское большинство по итогам выборов.