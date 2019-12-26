Главой переходного правительства Ирака сегодня, как ожидается, будет назначен Асаад аль-Идани.

Как передает телеканал Al Hadath, президент страны Бархам Салех утвердит кандидатуру губернатора провинции Басра, предложенную парламентским альянсом «Аль-Бинаа». Сегодня же аль-Идани будет поручено сформировать кабинет министров. Альянс «Аль-Бинаа» подтвердил свое парламентское большинство по итогам выборов.
2019-12-26T01:16:00+03:00
2019-12-26T01:18:19+03:00
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01:16, 26 декабря 2019
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