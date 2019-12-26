В Китае испытана баллистическая ракета, способная поражать цели в любой точке США.

По сведениям The Washington Post, новейший носитель JL-3 был запущен в воскресенье с подводной лодки в Желтом море. Американские разведывательные спутники отслеживали весь полет в западном направлении. Ни власти Китая, ни Пентагон эту информацию пока не комментировали.