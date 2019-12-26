В Китае испытана баллистическая ракета, способная поражать цели в любой точке США.

По сведениям The Washington Post, новейший носитель JL-3 был запущен в воскресенье с подводной лодки в Желтом море. Американские разведывательные спутники отслеживали весь полет в западном направлении. Ни власти Китая, ни Пентагон эту информацию пока не комментировали.
2019-12-26T01:14:00+03:00
2019-12-26T01:15:37+03:00
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01:14, 26 декабря 2019
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