Сергей Собянин уволил замглавы департамента информационных технологий Артема Костырко.

Как говорится в распоряжении мэра Москвы, — в связи с переходом на другую работу. Костырко руководил технической группой по электронному голосованию на выборах в МГД в сентябре. В ходе эксперимента, который проводился в трех одномандатных округах, электронное голосование работало со сбоями, избиратели жаловались, что их голоса были засчитаны неправильно, а кандидаты – на потерю голосов. По сведениям Ъ, Костырко займет должность руководителя управления по развитию смарт-проектов в аппарате мэрии Москвы.