Сергей Собянин уволил замглавы департамента информационных технологий Артема Костырко.

Как говорится в распоряжении мэра Москвы, — в связи с переходом на другую работу. Костырко руководил технической группой по электронному голосованию на выборах в МГД в сентябре. В ходе эксперимента, который проводился в трех одномандатных округах, электронное голосование работало со сбоями, избиратели жаловались, что их голоса были засчитаны неправильно, а кандидаты – на потерю голосов. По сведениям Ъ, Костырко займет должность руководителя управления по развитию смарт-проектов в аппарате мэрии Москвы.
2019-12-26T01:13:00+03:00
2019-12-26T01:14:22+03:00
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01:13, 26 декабря 2019
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