Суд приговорил к срокам до 13 лет хакеров, взломавших билетные системы РЖД и S7.

Дело вела убитая в октябре следователь Евгения Шишкина. По данным следствия, мошенниками руководил житель Санкт-Петербурга Ярослав Сумбаев. Он скрывался в Грузии, но в октябре был экстрадирован в Россию. Следствие считает, что он мог быть причастен к убийству. Сумбаев это отрицает. Обвинения ему пока не предъявлены.
2019-12-26T01:12:00+03:00
2019-12-26T01:13:13+03:00
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01:12, 26 декабря 2019
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