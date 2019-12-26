На встрече Путина с представителями крупного бизнеса уголовные дела предпринимателей не обсуждались.

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Во встрече с Путиным участвовали более 60 бизнесменов, руководителей частных и государственных компаний, а также банков, общественных организаций и объединений предпринимателей.
2019-12-26T01:11:00+03:00
2019-12-26T01:11:50+03:00
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01:11, 26 декабря 2019
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