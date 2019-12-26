Михаил Гуцериев отверг сообщения про уголовное дело и обыски в его компаниях.

В кулуарах ежегодной встречи президента с представителями крупного бизнеса Гуцериев сказал, что никакого преследования не существует Отвечая на вопрос, откуда могла появилась информация о причастности его компаний к контрабанде нефти, Гуцериев сказал, — цитирую по «РБК»: «Откуда я знаю, созвездие идиотов».
2019-12-26T01:09:00+03:00
2019-12-26T01:10:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2560645-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:09, 26 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..