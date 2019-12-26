Михаил Гуцериев отверг сообщения про уголовное дело и обыски в его компаниях.

В кулуарах ежегодной встречи президента с представителями крупного бизнеса Гуцериев сказал, что никакого преследования не существует Отвечая на вопрос, откуда могла появилась информация о причастности его компаний к контрабанде нефти, Гуцериев сказал, — цитирую по «РБК»: «Откуда я знаю, созвездие идиотов».