Глава Центробанка Эльвира Набиуллина подтвердила обсуждение вопроса о смене основного акционера Сбербанка

Однако, по ее словам, регулятор может только продать пакет, а не передать его, — сказала Набиуллина агентству Интерфакс. Сейчас Банк России владеет половиной плюс одна акция Сбербанка. Пакет оценивается почти в три триллиона рублей. Вопрос о продаже акций связан с дискуссией о дивидендах, которые платит Сбербанк. В следующем году они могут составить около 500 миллиардов рублей. С 2017-го года Центробанк, как напоминает интернет-издание The Bell, напрямую перечисляет все причитающиеся ему дивиденды в бюджет.
2019-12-26T00:04:00+03:00
2019-12-26T00:05:14+03:00
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00:04, 26 декабря 2019
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