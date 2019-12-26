Глава Центробанка Эльвира Набиуллина подтвердила обсуждение вопроса о смене основного акционера Сбербанка

Однако, по ее словам, регулятор может только продать пакет, а не передать его, — сказала Набиуллина агентству Интерфакс. Сейчас Банк России владеет половиной плюс одна акция Сбербанка. Пакет оценивается почти в три триллиона рублей. Вопрос о продаже акций связан с дискуссией о дивидендах, которые платит Сбербанк. В следующем году они могут составить около 500 миллиардов рублей. С 2017-го года Центробанк, как напоминает интернет-издание The Bell, напрямую перечисляет все причитающиеся ему дивиденды в бюджет.