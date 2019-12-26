Пикеты в поддержку сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова прошли накануне в российских городах, в том числе в Москве на акцию к зданию Генштаба вышли несколько человек. По словам одного из участников, члена Либертарианской партии Андрея Макарова, случившееся с Шаведдиновым, которого насильно увезли в воинскую часть на архипелаге Новая Земля, стало беспрецедентным событием.

Также акции в поддержку соратника Алексея Навального прошли в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Екатеринбурге и Йошкар-Оле. Навальный подчеркнул, что Руслан Шаведдинов не уклонялся от призыва, однако, в то же время, он судился с министерством обороны России.