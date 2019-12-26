Коломенскому экоактивисту Вячеславу Егорову смягчили меру пресечения

Вместо запрета определенных действий с него взяли подписку о невыезде. Об этом Вячеслав Егоров рассказал радиостанции «Эхо Москвы». Егорова обвиняют в неоднократном нарушении порядка проведения публичного мероприятия.
2019-12-26T00:02:00+03:00
2019-12-26T00:03:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:02, 26 декабря 2019
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