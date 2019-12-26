Бортпроводники «Аэрофлота» собираются провести акцию протеста, пишет интернет-издание The Insider

Это связано с новыми правилами, которые обязывают сотрудников с середины января самостоятельно убираться в салоне на всех рейсах авиакомпании длительностью меньше двух часов. Дополнительных выплат при этом они не получат. Информацию о планах провести забастовку изданию подтвердили в Шереметьевском профсоюзе бортпроводников. По словам его представителей, до конца месяца сотрудники будут брать больничный, поскольку работникам транспорта в России запрещены обычные забастовки.