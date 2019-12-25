В США на 73 году жизни скончалась композитор Элли Уиллис, которая написала заглавную песню для сериала «Друзья»

По словам ее представителей, причиной смерти стал сердечный приступ. Дважды Уиллис получала престижную музыкальную премию «Грэмми». В 2016 году за работу над мюзиклом «Цветы лиловых полей», а в восьмидесятых – за музыку к фильму «Полицейские из Беверли-Хиллз». Кроме того, Уиллис была номинирована на телевизионную премию «Эмми» и театральную «Тони».