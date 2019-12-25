Компания BMW отзывает в России почти 20 тысяч автомобилей модели Х6

Причина в проблемах с креплением детских сидений, — говорят в Росстандарте. Отзыву подлежат машины, которые были проданы с сентября 2017-го года. Представители компании проинформируют владельцев, — передает агентство Москва.
2019-12-25T23:02:00+03:00
2019-12-25T23:02:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 25 декабря 2019
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