Собору Парижской Богоматери все еще угрожает обрушение

Это связано со строительными лесами, которые были установлены в здании еще до пожара, — рассказал агентству Ассошиэйтед Пресс настоятель храма Патрик Шове. Сейчас, по его словам, предстоит извлечь эти леса и только тогда в 2021-ом году рабочие смогут приступить к реставрации здания. Между тем, накануне в соборе Парижской Богоматери впервые за почти два столетия прошла рождественская служба. Сильный пожар повредил одну из главных достопримечательностей Парижа в середине апреля.