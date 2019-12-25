Собору Парижской Богоматери все еще угрожает обрушение

Это связано со строительными лесами, которые были установлены в здании еще до пожара, — рассказал агентству Ассошиэйтед Пресс настоятель храма Патрик Шове. Сейчас, по его словам, предстоит извлечь эти леса и только тогда в 2021-ом году рабочие смогут приступить к реставрации здания. Между тем, накануне в соборе Парижской Богоматери впервые за почти два столетия прошла рождественская служба. Сильный пожар повредил одну из главных достопримечательностей Парижа в середине апреля.
2019-12-25T23:01:00+03:00
2019-12-25T23:02:19+03:00
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23:01, 25 декабря 2019
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