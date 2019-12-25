Следственный комитет проверяет сообщения о продаже российского села вместе с жителями

Пресса пишет, что красноярский предприниматель выставил на продажу населенный пункт вместе с фермой, складом и домами, в которых живут люди. Сюжет об этом вышел на одном из федеральных телеканалов. Как сообщили сегодня в Следственном комитете, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить факты нарушения прав граждан.