Следственный комитет проверяет сообщения о продаже российского села вместе с жителями

Пресса пишет, что красноярский предприниматель выставил на продажу населенный пункт вместе с фермой, складом и домами, в которых живут люди. Сюжет об этом вышел на одном из федеральных телеканалов. Как сообщили сегодня в Следственном комитете, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить факты нарушения прав граждан.
2019-12-25T23:01:00+03:00
2019-12-25T23:01:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2560617-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:01, 25 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..