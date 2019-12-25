Пермская полиция приостановила уголовное дело, которое возбудили после экспедиции местного «Мемориала»

Расследование ведется по статье о незаконной вырубке лесных насаждений. Как сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, следователи не смогли установить причастных к этому преступлению. Ранее в связи с расследованием у председателя пермского «Мемориала» Роберта Латыпова прошел обыск. Как рассказали сами участники экспедиции, они лишь обустраивали кладбище, на котором были захоронены репрессированные из Литвы и Польши.