Пермская полиция приостановила уголовное дело, которое возбудили после экспедиции местного «Мемориала»

Расследование ведется по статье о незаконной вырубке лесных насаждений. Как сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, следователи не смогли установить причастных к этому преступлению. Ранее в связи с расследованием у председателя пермского «Мемориала» Роберта Латыпова прошел обыск. Как рассказали сами участники экспедиции, они лишь обустраивали кладбище, на котором были захоронены репрессированные из Литвы и Польши.
2019-12-25T23:01:00+03:00
2019-12-25T23:01:29+03:00
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23:01, 25 декабря 2019
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