Министр здравоохранения Вероника Скворцова не согласна с оценкой вице-премьера Татьяны Голиковой качества оптимизации медицинской системы. Скворцова подчеркнула, что не согласна с выводами о повсеместном снижении доступности и качества здравоохранения. В противном случае, подчеркнула министр, правительство не смогло бы обеспечить рост продолжительности жизни более чем на 5 лет. Вице-премьер Голикова ранее говорила, что программа оптимизации здравоохранения во многих регионах прошла ужасно.
2019-12-25T23:00:00+03:00
2019-12-25T23:01:05+03:00
https://echo.msk.ru/news/2560613-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:00, 25 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..