Министр здравоохранения Вероника Скворцова не согласна с оценкой вице-премьера Татьяны Голиковой качества оптимизации медицинской системы. Скворцова подчеркнула, что не согласна с выводами о повсеместном снижении доступности и качества здравоохранения. В противном случае, подчеркнула министр, правительство не смогло бы обеспечить рост продолжительности жизни более чем на 5 лет. Вице-премьер Голикова ранее говорила, что программа оптимизации здравоохранения во многих регионах прошла ужасно.