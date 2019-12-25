Украина вновь прекратила закупать российскую электроэнергию

Соответствующий законопроект подписал президент страны Владимир Зеленский. Целью такого шага, как сообщается, станет обеспечение контроля над ценами на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции на рынке. В то же время правительство имеет право отменять запрет, чтобы избежать чрезвычайной ситуации. Ранее Украина приостанавливала закупки российской электроэнергии в 2015 году. Этой осенью поставки возобновились.