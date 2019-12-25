Похороны генерала армии Махмута Гареева пройдут в пятницу на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Президент Академии военных наук скончался на 97-м году жизни. Гареев участвовал в Великой Отечественной войне, работал военным советником в Египте, а также в Афганистане. Он прослужил в армии более 50 лет.