Похороны генерала армии Махмута Гареева пройдут в пятницу на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Президент Академии военных наук скончался на 97-м году жизни. Гареев участвовал в Великой Отечественной войне, работал военным советником в Египте, а также в Афганистане. Он прослужил в армии более 50 лет.
2019-12-25T22:32:00+03:00
2019-12-25T22:33:16+03:00
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22:32, 25 декабря 2019
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