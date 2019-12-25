Средний размер потребительских кредитов в России сократился почти на 10%. Согласно данным Национального бюро кредитных историй, в октябре-ноябре он составлял около 170 тысяч рублей. Представители организации сказали интернет-изданию РБК, что связывают эту тенденцию с более тщательной оценкой заемщиков банками. Кредиты стали выдавать только тем, чья долговая нагрузка и персональный рейтинг находятся на должном уровне. Требования к выдаче кредитов Банк России ужесточил с 1 октября.
2019-12-25T22:31:00+03:00
2019-12-25T22:32:40+03:00
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22:31, 25 декабря 2019
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