Россия предлагала НАТО отказаться от военных учений в районах соприкосновения. Как сказал в интервью газете «Коммерсантъ» замминистра иностранных дел Александр Грушко, в первую очередь речь идет о Балтийском и Черноморском регионах. Однако, по его словам, представители альянса никак не отреагировали на эту инициативу. Грушко напомнил, что в самой организации говорят о важности деэскалации, поэтому, подчеркнул дипломат, такая реакция для Москвы необъяснима.
2019-12-25T22:31:00+03:00
2019-12-25T22:32:29+03:00
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22:31, 25 декабря 2019
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