Россия предлагала НАТО отказаться от военных учений в районах соприкосновения. Как сказал в интервью газете «Коммерсантъ» замминистра иностранных дел Александр Грушко, в первую очередь речь идет о Балтийском и Черноморском регионах. Однако, по его словам, представители альянса никак не отреагировали на эту инициативу. Грушко напомнил, что в самой организации говорят о важности деэскалации, поэтому, подчеркнул дипломат, такая реакция для Москвы необъяснима.