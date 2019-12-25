Суд в Петербурге оштрафовал Русский музей на 100 тысяч рублей за протечки

Руководство учреждения культуры признано виновным в нарушении требований об охране объектов культурного наследия. ЧП произошло еще в апреле, в главном корпусе музея. Из-за этого пострадали несколько полотен в Фонде живописи XX века. Представители Русского музея просили прекратить дело об административном нарушении, в том числе из-за того, что министерство культуры не выделило средства на ремонт и перепланировку помещений фонда, — передает агентство «Интерфакс».
2019-12-25T22:31:00+03:00
2019-12-25T22:31:22+03:00
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22:31, 25 декабря 2019
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