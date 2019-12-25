Обыски прошли в квартире министра здравоохранения Саратовской области

Как рассказали в пресс-службе самого ведомства агентству «Интерфакс», сотрудники правоохранительных органов собрали документы на недвижимость, которая указана в декларации о доходах главы регионального ведомства. По словам источника агентства, следственные действия были связаны с уголовным делом о махинациях при закупке дорогостоящего медицинского оборудования. Речь идет о контракте, который был заключен с частной компанией в прошлом году.