Обыски прошли в квартире министра здравоохранения Саратовской области

Как рассказали в пресс-службе самого ведомства агентству «Интерфакс», сотрудники правоохранительных органов собрали документы на недвижимость, которая указана в декларации о доходах главы регионального ведомства. По словам источника агентства, следственные действия были связаны с уголовным делом о махинациях при закупке дорогостоящего медицинского оборудования. Речь идет о контракте, который был заключен с частной компанией в прошлом году.
2019-12-25T22:30:00+03:00
2019-12-25T22:30:54+03:00
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22:30, 25 декабря 2019
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