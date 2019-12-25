Александра Трусова заявила пять четверных прыжков в своей программе чемпионата России по фигурному катанию, который завтра открывается в Красноярске.

Трусова за исключением деталей повторит свою произвольную программу, которую она исполнила в финале Гран-При. По части четверных совпадение полное. Этот феноменальный набор, который не делает никто в мире, кстати, не помог ей победить. Первое место заняла Алена Косторная, у которой в арсенале вообще нет четверных, но зато очень сильные компоненты и хорошее скольжение. Кстати, с Косторной произошла почти детективная история. Она уже прилетела в Красноярск, когда по СМИ разлетелось сообщение, что выступать Алена не будет. Эту новость пришлось опровергать генеральному директору федерации фигурного катания России Александру Когану. Евгения Медведева оставила без изменения свою программу, а Елизавета Туктамышева даже облегчила, убрав один из двух тройных акселей – своих фирменных элементов. Стало также известно, что комментировать соревнования будут знаменитый тренер Татьяна Тарасова, олимпийский чемпион Максим Траньков и журналист Александр Гришин. Руководство Первого канала тем самым не пошло на поводу у части публики, которая требовала отстранить Тарасову от работы из-за неэтичных слов в адрес Алины Загитовой.

Девушки впервые выйдут на лед 27 декабря. Они исполнят короткую программу. Чемпионка России станет известна 29-го числа.