Роскомнадзор, по некоторым данным, пытается остановить волну лжеминирований в российских городах

Сегодня стало известно, что ведомство потребовало через суд заблокировать два иностранных почтовых сервиса.

Mailbox.org и Scryptmail.com не предоставили данные для включения в реестр организаторов распространения информации, пояснили в пресс-службе регулятора. Дата рассмотрения исков пока неизвестна.

О том, что эти сервисы собираются заблокировать на территории России, стало известно еще в сентябре. В Роскомнадзоре сообщили, что владельцам были направлены запросы, которые те проигнорировали. Между тем, основатель Mailbox.org Пир Хайнлайн тогда заверил, что никакого официального письма от российских властей не поступало. При этом он подчеркнул, что для раскрытия личных данных пользователей запросы должны соответствовать немецкому и европейскому законодательству. Mailbox.org и Scryptmail.com обеспечивают высокий уровень защиты сообщений и персональных данных.

Эксперты считают, ФСБ ими заинтересовалась из-за массовых рассылок ложных сообщений о минированиях и терактах, которые поступали, в том числе, с зарегистрированных на этих сервисах почтовых адресов.

Волна лжеминирования началась в конце прошлого месяца с сообщений об угрозах взрыва в московских судах. Только в столице из-за действий злоумышленников за это время были эвакуированы более 750 тысяч человек.