Американские и японские ученые создали действующую модель мозга из наноматериалов

Основой электронного чипа стала так называемая нейроморфная сеть. Нанотрубки в ее составе ведут себя аналогично нейронной сети головного мозга, — передает агентство РИА «Новости» со ссылкой на публикацию журнала Scientific Reports. В проекте участвовали специалисты Калифорнийского университета совместно с коллегами из Национального института материаловедения Японии. Размер всего устройства, как сообщается, составляет всего 10 квадратных миллиметров.
2019-12-25T21:31:00+03:00
2019-12-25T21:34:16+03:00
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21:31, 25 декабря 2019
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