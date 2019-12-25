Американские и японские ученые создали действующую модель мозга из наноматериалов

Основой электронного чипа стала так называемая нейроморфная сеть. Нанотрубки в ее составе ведут себя аналогично нейронной сети головного мозга, — передает агентство РИА «Новости» со ссылкой на публикацию журнала Scientific Reports. В проекте участвовали специалисты Калифорнийского университета совместно с коллегами из Национального института материаловедения Японии. Размер всего устройства, как сообщается, составляет всего 10 квадратных миллиметров.