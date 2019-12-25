Два десятка человек пострадали от отравления угарным газом на рождественской мессе во Франции. ЧП произошло в городе Карлепон к северу от Парижа. Всего в помещении находились 150 человек, почти половине потребовалась медицинская помощь, — передает агентство France Press. Причины появления угарного газа в помещении церкви пока неизвестны.
2019-12-25T21:31:00+03:00
2019-12-25T21:33:38+03:00
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21:31, 25 декабря 2019
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