Естественный прирост населения фиксируется лишь в 18 российских регионах из 85

Об этом сегодня на совете при президенте по национальным проектам сказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, это связано со снижением за последнее десятилетие числа женщин в возрасте от 20 до 29 лет. Их стало меньше на 4,5 миллиона человек. Голикова добавила, что сейчас правительство пытается реализовывать меры поддержки семей с детьми, которые приняли решение о рождении ребенка. Ранее эксперты назвали сокращение населения России в этом году рекордным за 11 лет. Они ссылались на данные «Росстата».
2019-12-25T21:31:00+03:00
2019-12-25T21:33:28+03:00
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21:31, 25 декабря 2019
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