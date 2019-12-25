Естественный прирост населения фиксируется лишь в 18 российских регионах из 85

Об этом сегодня на совете при президенте по национальным проектам сказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, это связано со снижением за последнее десятилетие числа женщин в возрасте от 20 до 29 лет. Их стало меньше на 4,5 миллиона человек. Голикова добавила, что сейчас правительство пытается реализовывать меры поддержки семей с детьми, которые приняли решение о рождении ребенка. Ранее эксперты назвали сокращение населения России в этом году рекордным за 11 лет. Они ссылались на данные «Росстата».