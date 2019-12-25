Коломенскому активисту Вячеславу Егорову смягчили меру пресечения

Вместо запрета определенных действий с его взяли подписку о невыезде. Егорова обвиняют в неоднократном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Он выступает против строительства мусорного полигона под Коломной. В начале года у активиста в квартире прошли обыски. Как написала сегодня его адвокат Мария Эйсмонт, с ее подзащитного уже сняли браслет. Теперь, подчеркнула защитник, они движутся к полному прекращению уголовного преследования. Фотографию постановления управления ФСИН она разместила у себя в Фейсбуке.
2019-12-25T21:30:00+03:00
2019-12-25T21:30:37+03:00
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21:30, 25 декабря 2019
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