Коломенскому активисту Вячеславу Егорову смягчили меру пресечения

Вместо запрета определенных действий с его взяли подписку о невыезде. Егорова обвиняют в неоднократном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Он выступает против строительства мусорного полигона под Коломной. В начале года у активиста в квартире прошли обыски. Как написала сегодня его адвокат Мария Эйсмонт, с ее подзащитного уже сняли браслет. Теперь, подчеркнула защитник, они движутся к полному прекращению уголовного преследования. Фотографию постановления управления ФСИН она разместила у себя в Фейсбуке.