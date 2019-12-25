Загруженность московских дорог этим вечером в Москве понижается

Сейчас уровень пробок оценивается в 6 баллов. Днем сегодня они достигали максимальных 9. В мэрии говорили, что одной из причин стало перекрытие из-за проведения Кремлевской елки. Кроме того, некоторые центральные улицы сегодня перекрывали для проезда президентского кортежа. Владимир Путин посетил сразу несколько мероприятий, в том числе, заседание правительства.
2019-12-25T21:05:00+03:00
2019-12-25T21:05:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:05, 25 декабря 2019
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