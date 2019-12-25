Боевики группировки Талибан похитили около 30 активистов движения «За мир» в Афганистане

Боевики группировки Талибан (группировка запрещена на территории России) похитили около 30 активистов движения «За мир» в Афганистане. Участники общественной организации ехали из провинции Герат в провинцию Фарах на западе страны. Представители талибов сообщения о похищении активистов пока не комментировали. Члены движения «За мир» призывают афганское правительство и талибов договориться о прекращении огня. Сообщалось, что вооруженная группировка, которая в России признана террористической, уже трижды похищала участников шествия «За мир».
2019-12-25T21:03:00+03:00
2019-12-25T21:04:58+03:00
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21:03, 25 декабря 2019
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