Сбербанк передал в «Яндекс» так называемую «золотую акцию»

Она дает право блокировать продажу более 25% интернет-компании. В пресс-службе банка сказали, что сама передача произошла еще в понедельник. Символическая стоимость «золотой акции» – 1 евро. Банк купил ее 10 лет назад. Ранее акционеры «Яндекса» одобрили создание так называемого Фонда общественных интересов, который получит «золотую акцию». Фонд будет блокировать возможность сосредоточить в одних руках больше 10% акции интернет-гиганта. Как ожидается, эту структуру зарегистрируют в Калининградской области.
2019-12-25T21:02:00+03:00
2019-12-25T21:02:49+03:00
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21:02, 25 декабря 2019
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