Иранские власти утверждают, что не блокировали мобильный интернет в ряде провинций

Представители министерства информационных коммуникационных технологий республики настаивают, что для этого не было ни распоряжений главы ведомства, ни решений судебных властей или других органов. О перебоях с доступом к мобильному интернету в Иране сообщало агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на специалистов в области безопасности. Они связывают происходящее с возможной подготовкой новых акций протеста после массовых волнений из-за повышения цен на топливо.
2019-12-25T21:01:00+03:00
2019-12-25T21:02:15+03:00
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21:01, 25 декабря 2019
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