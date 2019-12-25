Иранские власти утверждают, что не блокировали мобильный интернет в ряде провинций

Представители министерства информационных коммуникационных технологий республики настаивают, что для этого не было ни распоряжений главы ведомства, ни решений судебных властей или других органов. О перебоях с доступом к мобильному интернету в Иране сообщало агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на специалистов в области безопасности. Они связывают происходящее с возможной подготовкой новых акций протеста после массовых волнений из-за повышения цен на топливо.