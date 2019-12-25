Роскомнадзор требует через суд заблокировать два защищенных иностранных почтовых сервиса

Формально, причиной стал отказ владельцев ресурсов предоставить сведения ФСБ для включения в реестр операторов распространения информации. Однако, еще в сентябре Роскомнадзор утверждал, что именно с почтовых ящиков этих сервисов приходят массовые рассылки ложных сообщений о терактах. Между тем представители администрации одного из сервисов сказали, что не получали уведомление от российской стороны. В то же время, там заверили, что готовы взаимодействовать и самостоятельно отслеживать ложную рассылку сообщений о минировании, пишет интернет-издание The Bell. Новая волна ложных предупреждений о терактах началась в России в конце ноября. В результате правоохранительным органам приходится эвакуировать учебные заведения, суды, торговые центры.
2019-12-25T21:00:00+03:00
2019-12-25T21:01:43+03:00
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21:00, 25 декабря 2019
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