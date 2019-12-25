Центризбирком потребовал от избирательной комиссии Санкт-Петербурга проанализировать прошедшую осенью кампанию

ЦИК признает неудовлетворительными меры, которые были приняты для оздоровления ситуации в избирательной системе в северной столице. По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, их петербургские коллеги находятся перед выборам – или выполнить требования постановления, или их ждет роспуск через суд. Прошлое поручение – разобраться с нарушениями на выборах – было дано петербургскому избиркому еще в конце октября. Ранее Памфилова называла происходившее на выборах в городе муниципально-электоральным бандитизмом.