Центризбирком потребовал от избирательной комиссии Санкт-Петербурга проанализировать прошедшую осенью кампанию

ЦИК признает неудовлетворительными меры, которые были приняты для оздоровления ситуации в избирательной системе в северной столице. По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, их петербургские коллеги находятся перед выборам – или выполнить требования постановления, или их ждет роспуск через суд. Прошлое поручение – разобраться с нарушениями на выборах – было дано петербургскому избиркому еще в конце октября. Ранее Памфилова называла происходившее на выборах в городе муниципально-электоральным бандитизмом.
2019-12-25T20:31:00+03:00
2019-12-25T20:36:03+03:00
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20:31, 25 декабря 2019
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