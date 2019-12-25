Второй за день российский вертолет совершил жесткую посадку

На этот раз ЧП произошло в Ненецком автономном округе. В этот раз никто не пострадал. Сообщалось, что воздушное судно Ми-8 компании «Комиавиатранс» перевозил более 20 человек. Всех людей, кто находился на борту, эвакуировали. Чуть ранее в Красноярском крае другой вертолет Ми-8 при взлете попал в снежный вихрь и был вынужден совершить жесткую посадку. По последним данным, пострадали не менее 16 человек, — передает агентство РИА «Новости».
2019-12-25T20:31:00+03:00
2019-12-25T20:34:47+03:00
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20:31, 25 декабря 2019
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