Представители власти говорят, что сбои в российских аэропортах не связаны с тестированием «суверенного Рунета»

Представители власти говорят, что сегодняшние сбои в нескольких российских аэропортах не связаны с тестированием так называемого «суверенного Рунета». Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Сами учения проводились еще в начале недели. Между тем сегодня стало известно о том, что в аэропортах Екатеринбурга, Нового Уренгоя и Ростова-на-Дону в течение часа не работала система регистрации пассажиров. Это привело к задержке рейсов. Все три воздушных гавани входят в компанию «Аэропорты регионов», которая принадлежит структурам Виктора Вексельберга.