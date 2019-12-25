Представители власти говорят, что сбои в российских аэропортах не связаны с тестированием «суверенного Рунета»

Представители власти говорят, что сегодняшние сбои в нескольких российских аэропортах не связаны с тестированием так называемого «суверенного Рунета». Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Сами учения проводились еще в начале недели. Между тем сегодня стало известно о том, что в аэропортах Екатеринбурга, Нового Уренгоя и Ростова-на-Дону в течение часа не работала система регистрации пассажиров. Это привело к задержке рейсов. Все три воздушных гавани входят в компанию «Аэропорты регионов», которая принадлежит структурам Виктора Вексельберга.
2019-12-25T20:30:00+03:00
2019-12-25T20:34:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2560553-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:30, 25 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..