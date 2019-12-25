Белорусские следователи возобновили дело об исчезновении бывшего министра внутренних дел страны Юрия Захаренко

Поводом послужило интервью Юрия Гаравского, который служил в спецотряде быстрого реагирования немецкому изданию Deutsche Welle. Он утверждает, что лично участвовал в похищениях и убийствах политических оппонентов президента Белоруссии Александра Лукашенко, в том числе, задержание Захаренко. Исчезновение произошло 20 лет назад, официально бывший министр числится пропавшим без вести. Сам Лукашенко называет интервью Гаравского вбросом.
2019-12-25T20:30:00+03:00
2019-12-25T20:32:41+03:00
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20:30, 25 декабря 2019
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