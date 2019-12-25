Правительство Москвы намерено открыть специальную гостиницу для онкобольных детей из регионов

Решение принято после нескольких случаев конфликта жильцов домов с семьями, которые снимали квартиры, когда приезжали лечить детей, — пишет сайт «Такие дела». Для открытия гостиницы благотворительный фонд «Добрый дом» получил 2 здания в Юго-Западном округе столицы, которыми он сможет пользоваться безвозмездно в течение 10 лет. Поселиться в такой гостинице смогут семьи, чьим детям выдали направления на лечение в столичных онкоцентрах. Как правило, после основной терапии детям требуется от полугода до года для прохождения различных процедур. На этот период семья также, как правило, остается в столице.
2019-12-25T20:03:00+03:00
2019-12-25T20:06:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2560549-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:03, 25 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..