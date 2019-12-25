Компания «Транснефть» пока не получала претензий из-за ЧП на нефтепроводе «Дружба» от польской стороны. По словам президента «Транснефти» Николая Токарева, они ждут обращения со стороны грузовладельцев, поскольку напрямую с польским концерном «Орлен» российская компания не работает. В то же время, Токарев сказал агентству «Интерфакс», что рассчитывает прийти к окончательному решению по этому вопросу в ближайшие месяц-полтора. Первые сообщения о некачественной нефти, которая поступала по нефтепроводу «Дружба», стали появляться еще в апреле. В результате транзит углеводородов ограничили европейские страны и Белоруссия, после чего ряд стран заговорили о компенсации за поставку некачественного сырья.